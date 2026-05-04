So hätte sich ein Litecoin-Investment von vor 10 Jahren ausgezahlt

Vor Jahren in Litecoin investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren notierte Litecoin bei 3,680 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in LTC investiert hat, hat nun 271,74 Litecoin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 031,65 USD, da sich der Wert von Litecoin am 03.05.2026 auf 55,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 1 403,16 Prozent erhöht.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net