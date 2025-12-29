So hätte sich ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Litecoin Anlegern gebracht.

Am 28.12.2022 lag der Kurs von Litecoin bei 66,33 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in LTC investiert worden wären, hätte man nun 150,75 Litecoin im Portfolio. Die gehaltenen Litecoin wären am 28.12.2025 bei einem LTC-USD-Kurs von 78,63 USD 11 854,08 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition um 18,54 Prozent gestiegen.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 68,99 USD. Am 17.01.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 137,03 USD.

Redaktion finanzen.net