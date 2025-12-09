|Profitables XRP-Investment?
So hätte sich ein Ripple-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt
Am 08.12.2020 kostete Ripple 0,5587 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in XRP investierten, hätten nun 1 789,87 Ripple im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 711,22 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.12.2025 auf 2,073 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 271,12 Prozent angewachsen.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 08.04.2025 bei 1,791 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 21.07.2025 bei 3,557 USD..
