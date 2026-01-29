So hätte sich ein Solana-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Solana Investoren gebracht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Solana 3,822 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2 616,17 SOL im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 327 121,49 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.01.2026 auf 125,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3 171,21 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 247,55 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net