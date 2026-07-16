Investment unter der Lupe 16.07.2026 19:43:13

So hätte sich ein Solana-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

So hätte sich ein Solana-Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Investoren mit einer frühen Solana-Investition verdienen können.

Solana wurde gestern vor 5 Jahren bei 28,51 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in SOL investiert hätte, befänden sich nun 350,77 Solana in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 15.07.2026 27 105,71 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 77,27 USD lag. Das entspricht einem Anstieg um 171,06 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Solana am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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