So hätte sich ein Tron-Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Tron Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Tron bei 0,3400 USD gehandelt. Bei einem TRX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 941,16 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,3420 USD), wäre die Investition nun 1 005,96 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 005,96 USD, was einer positiven Performance von 0,60 Prozent entspricht.

Bei 0,2693 USD erreichte TRX am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tron wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net