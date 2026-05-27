|TRX-Investmentbeispiel
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27.05.2026 11:03:16
So hätte sich ein Tron-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
Am 26.05.2023 wurde Tron bei 0,075484 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 132 477,56 Tron. Da sich der TRX-USD-Kurs gestern auf 0,3754 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 733,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 397,33 Prozent erhöht.
Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2636 USD. Am 26.05.2026 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.
Redaktion finanzen.net
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