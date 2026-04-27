|Anlage unter der Lupe
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27.04.2026 19:43:13
So hätte sich eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Bitcoin Cash notierte gestern vor 1 Jahr bei 356,08 USD. Bei einem BCH-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,808 Bitcoin Cash in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1 277,65 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 454,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,77 Prozent gesteigert.
Am 05.05.2025 fiel BCH auf ein 52-Wochen-Tief bei 353,54 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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