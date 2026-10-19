|Lukrative BCH-Investition?
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19.10.2026 19:43:13
So hätte sich eine Bitcoin Cash-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Bitcoin Cash wurde gestern vor 3 Jahren bei 227,20 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 44,01 BCH. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 18.10.2026 gerechnet (276,07 USD), wäre die Investition nun 12 151,02 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,51 Prozent.
Am 24.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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