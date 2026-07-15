So hätte sich eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Dogecoin verdienen können.

Dogecoin wurde am 14.07.2023 zu einem Wert von 0,068501 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 145 984,21 DOGE im Depot. Die gehaltenen Dogecoin wären am 14.07.2026 10 876,54 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,074505 USD lag. Mit einer Performance von +8,77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bei 0,071844 USD erreichte DOGE am 13.07.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2895 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net