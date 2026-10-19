|Lukrative ETH-Investition?
|
19.10.2026 11:03:13
So hätte sich eine Ethereum-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Vor 3 Jahren notierte Ethereum bei 1 564,17 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETH vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 6,393 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs vom 18.10.2026 gerechnet (2 405,48 USD), wäre das Investment nun 15 378,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,79 Prozent vermehrt.
Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4 163,03 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com,Lightboxx / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1216
|
-0,0024
|
|
-0,21
|Japanischer Yen
|
177,72
|
0,9500
|
|
0,54
|Britische Pfund
|
0,8427
|
0,0019
|
|
0,23
|Schweizer Franken
|
0,9269
|
0,0006
|
|
0,06
|Hongkong-Dollar
|
8,7998
|
0,0190
|
|
0,22
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.