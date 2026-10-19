So hätte sich eine Ethereum-Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Ethereum gewesen.

Vor 3 Jahren notierte Ethereum bei 1 564,17 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in ETH vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 6,393 Ethereum. Mit dem ETH-USD-Kurs vom 18.10.2026 gerechnet (2 405,48 USD), wäre das Investment nun 15 378,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,79 Prozent vermehrt.

Am 25.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4 163,03 USD und wurde am 26.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net