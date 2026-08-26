Performance-Check 26.08.2026 11:03:13

So hätte sich eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren ausgezahlt

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Binance Coin verdienen können.

Binance Coin notierte am 25.08.2021 bei 502,42 USD. Bei einer BNB-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,90 Binance Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 814,85 USD, da Binance Coin am 25.08.2026 694,08 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38,15 Prozent.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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