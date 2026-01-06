So hätte sich eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren ausgezahlt

Cardano wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,2598 USD gehandelt. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3 848,60 ADA im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 05.01.2026 auf 0,4225 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 626,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,60 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von ADA wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0,3327 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 1,137 USD.

Redaktion finanzen.net