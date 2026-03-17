|Krypto-Investment im Blick
|
17.03.2026 11:03:13
So hätte sich eine Investition in Monero von vor 1 Jahr ausgezahlt
Monero wurde gestern vor 1 Jahr bei 209,15 USD gehandelt. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4781 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 178,49 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 373,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 78,49 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 194,95 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1539
|
0,0039
|
|
0,34
|Japanischer Yen
|
183,43
|
0,4500
|
|
0,25
|Britische Pfund
|
0,864
|
0,0002
|
|
0,02
|Schweizer Franken
|
0,9057
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,0434
|
0,0392
|
|
0,44
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAnleger ignorieren Ölpreisanstieg: ATX und DAX schließen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas schwächer
Der heimische Aktienmarkt legte im Dienstagshandel zu. Der DAX zeigte sich ebenfalls fester. Die Erholung an der Wall Street setzt sich am Dienstag fort. An den Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich überschaubare Verluste.