Krypto-Investment im Blick 17.03.2026 11:03:13

So hätte sich eine Investition in Monero von vor 1 Jahr ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Monero von vor 1 Jahr ausgezahlt

Vor Jahren in Monero eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Monero wurde gestern vor 1 Jahr bei 209,15 USD gehandelt. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4781 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 178,49 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 373,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 78,49 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 194,95 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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