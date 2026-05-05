Krypto-Investment im Fokus 05.05.2026 11:03:13

So hätte sich eine Investition in Monero von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Monero von vor 3 Jahren ausgezahlt

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero gebracht.

Monero wurde am 04.05.2023 zu einem Wert von 155,42 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6,434 Monero. Mit dem XMR-USD-Kurs von gestern gerechnet (405,92 USD), wäre die Investition nun 2 611,81 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 611,81 USD entspricht einer Performance von +161,18 Prozent.

Bei 235,55 USD erreichte der Coin am 15.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1703
0,0013
0,11
Japanischer Yen
184,5825
0,7925
0,43
Britische Pfund
0,863
-0,0009
-0,10
Schweizer Franken
0,9152
-0,0012
-0,13
Hongkong-Dollar
9,1713
0,0149
0,16
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX im Plus -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen