|Krypto-Investment im Fokus
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05.05.2026 11:03:13
So hätte sich eine Investition in Monero von vor 3 Jahren ausgezahlt
Monero wurde am 04.05.2023 zu einem Wert von 155,42 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, hätte er nun 6,434 Monero. Mit dem XMR-USD-Kurs von gestern gerechnet (405,92 USD), wäre die Investition nun 2 611,81 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 611,81 USD entspricht einer Performance von +161,18 Prozent.
Bei 235,55 USD erreichte der Coin am 15.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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