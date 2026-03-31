So hätte sich eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ripple-Engagement gewesen.

Ripple notierte gestern vor 5 Jahren bei 0,5634 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1 774,94 XRP. Die gehaltenen Ripple wären am 30.03.2026 bei einem XRP-USD-Kurs von 1,322 USD 2 346,89 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +134,69 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 1,212 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net