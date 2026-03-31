Langzeit-Performance 31.03.2026 11:03:14

So hätte sich eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ripple-Engagement gewesen.

Ripple notierte gestern vor 5 Jahren bei 0,5634 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 1 774,94 XRP. Die gehaltenen Ripple wären am 30.03.2026 bei einem XRP-USD-Kurs von 1,322 USD 2 346,89 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +134,69 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 1,212 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1466
0,0000
0,00
Japanischer Yen
183,14
-0,0200
-0,01
Britische Pfund
0,8686
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,918
0,0016
0,17
Hongkong-Dollar
8,9884
0,0065
0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen