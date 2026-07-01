Wertzuwachs oder -verlust? 01.07.2026 11:03:13

So hätte sich eine Investition in Tron von vor 1 Jahr ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Tron von vor 1 Jahr ausgezahlt

Anleger, die vor Jahren in Tron investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Tron 0,2799 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 3 573,30 Tron. Da sich der Wert von Tron am 30.06.2026 auf 0,3150 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 125,51 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 12,55 Prozent.

Am 05.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

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