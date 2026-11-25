So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tron verdienen können.

Tron war gestern vor 1 Jahr 0,2748 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in TRX investiert hätte, hätte er nun 3 638,62 Tron im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 120,01 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.11.2026 auf 0,3078 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 12,00 Prozent erhöht.

Bei 0,2693 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.05.2026 erreicht und liegt bei 0,3754 USD.

Redaktion Finanzen.net