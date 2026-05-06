Wertentwicklung im Fokus 06.05.2026 11:03:13

So hätte sich eine Investition in Tron von vor 3 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Investition in Tron von vor 3 Jahren ausgezahlt

Bei einem frühen Investment in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Tron wurde am 05.05.2023 zu einem Wert von 0,070995 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 140 854,32 TRX im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 48 535,60 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.05.2026 auf 0,3446 USD belief. Damit wäre die Investition 385,36 Prozent mehr wert.

Bei 0,2488 USD erreichte TRX am 07.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

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