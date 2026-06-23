Investment im Check 23.06.2026 11:03:15

So hätte sich eine Monero-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

So hätte sich eine Monero-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Monero gebracht.

Monero war am 22.06.2021 202,89 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in XMR investiert hat, hat nun 49,29 Monero im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 622,14 USD, da Monero am 22.06.2026 316,96 USD wert war. Damit wäre das Investment 56,22 Prozent mehr wert.

Am 15.08.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 235,55 USD. Bei 714,30 USD erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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