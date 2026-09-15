So hätte sich eine Ripple-Investition von vor 5 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Ripple gewesen.

Vor 5 Jahren notierte Ripple bei 1,096 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in XRP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 912,26 Ripple. Mit dem XRP-USD-Kurs vom 14.09.2026 gerechnet (1,422 USD), wäre das Investment nun 1 297,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,75 Prozent vermehrt.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,084 USD und wurde am 17.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net