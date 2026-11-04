|Profitabler TRX-Einstieg?
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04.11.2026 11:03:15
So hätte sich eine Tron-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Tron kostete am 03.11.2025 0,2811 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3 557,20 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 142,78 USD, da sich der Wert von Tron am 03.11.2026 auf 0,3213 USD belief. Damit wäre das Investment 14,28 Prozent mehr wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.
Redaktion Finanzen.net
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