So hätte sich eine Tron-Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt

Investoren, die vor Jahren in Tron investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Tron kostete am 03.11.2025 0,2811 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3 557,20 TRX. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 142,78 USD, da sich der Wert von Tron am 03.11.2026 auf 0,3213 USD belief. Damit wäre das Investment 14,28 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2693 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.

Redaktion Finanzen.net