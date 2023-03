So können Anfänger Krypto Trading Bots von OKX nutzen! Wie funktionieren Trading Bots?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Automatisiertes Krypto Trading klingt auf den ersten Blick fast wie eine perfekte Lösung, um lukrative Order zu platzieren und überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Bei OKX steht eine ganze Reihe professioneller Tools bereit, um mit Trading Bots seine Investmentstrategie zu optimieren. Aber wie funktionieren Trading Bots? Welche Bots stehen bei OKX zur Verfügung? Wir beantworten diese Fragen und klären auch über die Vor- und Nachteile auf.

Trading Bots führen vordefinierte Anweisungen aus Auf OKX stehen zahlreiche Trading Bots zur Verfügung Erlauben den Handel 24/7 für spezifische Strategien und Ziele Nachteilig könnte sein, dass sie sich nicht ändern lassen

Bei vielen Tradingstrategien kommt es darauf an, wie schnell digitale Vermögenswerte gekauft und verkauft werden. Schon eine geringfügige Verzögerung kann zu spürbaren Verlusten führen. Aus diesem Grund suchen Anleger immer häufiger nach Trading Bots, die Trades vollständig automatisiert ausführen. Sie werden mit dem Ziel programmiert, bestimmte Ergebnisse in Trades zu erzielen.

Wie funktionieren Trading Bots?

Anleger haben die Möglichkeit, sich eigene Trading Bots zu programmieren, was aber eine hohes Maß an technischem Verständnis bedarf. Andere nehmen Bots wie die von OKX mit vordefinierten Regeln, die sich einfach kopieren lassen. Die großen Vorzüge von Trading Bots liegen einerseits darin, Emotionen bei Handelsentscheidungen außen vor zu lassen und anderseits darin, in Echtzeit auf Marktveränderungen reagieren zu können.

In der Regel muss der Anleger vor seinem Rechner oder mobilen Endgerät sitzen und auswählen, welche Kryptowährung zu welcher Zeit gekauft oder verkauft werden soll. Dafür müssen beispielsweise Marktbewegungen aktuell verfolgt oder Statistiken für Analysen berücksichtigt werden. Diese Aufgabe übernehmen Krypto Trading Bots, in dem sie die Analyse und Interpretation der Daten automatisieren.

Ein individueller Trading Bot könnte dabei helfen, Bitcoin bei einem bestimmten Preis zu kaufen, ohne dafür stundenlang am Rechner die Märkte zu beobachten. Doch in diesem Fall wäre es ein individuell programmierter Trading Bot, der genau auf die Bedürfnisse des einzelnen Anlegers angepasst wurde. Diese Lösung werden nur die wenigsten Anleger nutzen. Daher hat OKX, eine der größten Handelsplattformen, verschiedene Trading Bots entwickelt.

Auf der Homepage von OKX können Anleger genau sehen, welche Trading Bots bereitstehen. Jeder dieser Trading Bots hat verschiedene Ziele, auf die seine Algorithmen entworfen wurden. Auf diese Weise können Sie mit den Trading Bots viel Zeit sparen, denn während der Algorithmus die notwendigen Schritten für den perfekten Handel einleitet, können Sie sich entspannt auf andere Dinge konzentrieren.

Welche Trading Bots bietet OKX?

Krypto Trading Bots sind keine Garantie für einen Gewinn, aber mit den entsprechenden Strategien stellen die Tools eine wertvolle Hilfe dar, ihr Ziel zu erreichen. Die meisten Krypto Trading Bots haben Schlüsselkomponenten gemeinsam, und zwar:

Marktdatenanalyse Vorhersage des Marktrisikos Kauf- und Verkauf von Vermögenswerten

Das sind die Trading Bots, die derzeit auf der Handelsplattform OKX angeboten werden:

Grid-Bots

Wenn Sie ein digitales Assets günstig einkaufen und teuer verkaufen wollen, dann ist ein Grid-Bot möglicherweise die richtige Lösung für Sie. Normale Preisschwankungen eines Basiswertes lassen sich ausnutzen, wenn die Kauf- und Verkauf-Order in regelmäßigen Intervallen oberhalb und unterhalb von vordefinierten Preisbereichen platziert werden. Das Raster aus Kauf- und Verkaufsaufträgen ermöglicht die Chance auf Gewinne aus kleinen Preisbewegungen am Markt.

Der Bot platziert und verwaltet automatisch Trades und kann so dabei helfen, mehr Gewinn zu erzielen. Anleger können den Grid-Bot verwenden, um auf mehreren Märkten gleichzeitig zu handeln. Bei OKX steht ein Bot-Marktplatz zur Verfügung, auf dem auch die Grid-Bots zu finden sind. Diese werden von ihren Erstellern bereitgestellt, um sie mit den anderen Trader zu teilen.

Vorteile von Grid Bots

Geeignet, um beständige Gewinne auf dem Markt zu erzielen

Platzierung einer Reihe von Kaufaufträgen zu unterschiedlichen Preisen

Raster = Grids führen mehr Trades aus als bei Einzelorders

Für Day- und Swingtrader geeignet

Gewinne möglich, wenn ausreichend Kursbewegungen vorhanden sind

Ideal für Märkte mit hoher Volatilität wie Kryptowährungen, Futures, Aktien

Einfach auf OKX den Grid Bot auswählen und erstellen oder kopieren

den Grid Bot auswählen und erstellen oder kopieren Für alle OKX-Benutzer völlig kostenlos

Kein aktives Management erforderlich

DCA-Bots

DCA steht für Dollar Cost Averaging, eine Handelsstrategie, mit der sich Marktrisiken minimieren lassen, da die Orders in regelmäßigen Abständen verteilt werden und so weniger im Markt-Timing beeinflusst sind. Vor allem Anleger, die den Einfluss der Volatilität reduzieren und Positionen schrittweise ausgeben möchten, nutzen den DCA-Handel. Der Trading Bot wird mit den Parametern vom Anleger eingestellt, zum Beispiel welcher Preis über einen festgelegten Zeitraum maximal ausgegeben werden soll.

Der Ablauf beim DCA-Handel ist recht einfach erklärt. Zunächst kauft der Trading Bot nach Marktlage ein, platziert eine Limit-Order, um billiger zu kaufen und nimmt den Gewinn mit. Anschließend wiederholt der Trading Bot diesen Vorgang innerhalb des festgelegten Zeitrahmens. Es sind 3 mögliche Ergebnisse beim DCA-Trading mit einem Bot denkbar:

Nur der erste Marktauftrag erzielt Gewinn, weil sich der Markt in eine günstige Bewegung entwickelt und nie auf die platzieren DCA-Limits stößt. Anleger erwirtschaften einen Take Profit, wenn der Markt einen oder mehrere der platzierten DCA-Orders trifft. Ein Stop-Loss schützt vor großen Verlusten, wenn sich der Markt gegen die Orders bewegt.

Vorteile von DCA-Bots

Ausnutzen der Mittelwertbildung durch zyklisches Verhalten von Märkten

Auch für fallende sowie seitwärts tendierende Märkte anzuwenden

Bot hört auf Signale wie Indikatoren und wählt den Zeitpunkt für den Handel

Risikomanagement-Tools sichern die DCA-Strategie ab

Reduziert die Risiken der Marktvolatilität

Hält Preislevel ungefähr auf Marktniveau

Für mittel- und langfristige Strategien geeignet

Sollte nur von erfahrenen Tradern verwendet werden

Arbitrage-Bots

Beim Arbitrage Handel kaufen Anleger einen oder mehrere Vermögenswerte an einer Börse, um diese anschließend auf einer anderen Börse gewinnbringend zu verkaufen. Dafür muss der Händler jedoch Preise auf verschiedenen Märkten stets beobachten. Um ihm diese lästige und zeitaufwendige Aufgabe abzunehmen, steht bei OKX der Arbitrage-Bot zur Verfügung. Um die Preisunterschiede zwischen den Teilmärkten geschickt ausnutzen zu können, analysiert der Bot in Echtzeit Preis-, Zins- und Kursunterschiede und reagiert darauf blitzschnell.

Der Arbitrage Trading Bot von OKX hat zwei Modi:

Für jede unterstützte Kryptowährung wird eine Long- oder Short-Position auf dem Sport-Markt eröffnet. Gleichzeitig eröffnet der Bot die entgegengesetzten Positionen im selben Vermögenswert mit einem Swap. Alle vom Händler auf der anderen Seite erhaltenen Zahlungen sollten dann Gewinn sein. Futures-Kontrakte mit unterschiedlichen Abwicklungstagen bieten die Möglichkeit, von Futures- oder Sport-Preisen zu profitieren. Dabei ist der Gewinn die Differenz zum Abrechnungszeitpunkt zwischen zwei unterschiedlich bewerteten Finanzinstrumenten.

Der Arbitrage Handel ist im Vergleich zu anderen Tradingstrategien relativ risikoarm, dennoch sollte jeder Anleger vorher seine eigene Recherche durchführen und sich gut informieren.

Krypto Trading ohne Trading Bots

Selbstverständlich bietet der Kryptomarkt auch ausreichend Optionen für Anleger, die nicht von Trading Bots überzeugt sind. Eine der vielen Möglichkeiten ist der Vorverkauf des Utility-Token von Fight Out. Das Projekt basiert auf der Blockchain Technologie und bietet Benutzern eine Fitness-App mit direktem Zugang zum Metaverse. Als Move-2-Earn Konzept können Anleger zu einer besonders frühen Phase in die Plattform investieren.

Nach Ende des Vorverkaufs geht der Token an die Exchanges, wo er dann einer breiten Öffentlichkeit für den Handel bereitsteht. In der Regel steigen die Tokenpreise dann, wenn der offizielle Handel möglich ist. Beeilen Sie sich und steigen Sie jetzt in eines der erfolgreichsten Web 3.0 Projekt ein. Bisher haben Investoren schon über 5 Millionen USD in Fight Out investiert.

Fazit: Trading Bots bei OKX sind eine gute Alternative zum klassischen Krypto Trading. Je nach Kenntnissen sollen die automatisierten Bots aber nur von erfahrenen Anlegern verwendet werden. Leichter gelingt der Einstieg ins Krypto Trading beispielsweise über die Krypto Pre-Sales wie der von Fight Out. Hier können Anleger zu einem besonders frühen Zeitpunkt in ein Projekt einsteigen, und zwar noch bevor die Token an Handelsplattformen verfügbar sind.

