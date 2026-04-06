Performance des Investments 06.04.2026 19:43:13

So lohnend wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin Cash-Einstiegs gewesen.

Am 05.04.2025 war Bitcoin Cash 303,40 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3,296 BCH. Da sich der Wert eines Coins am 05.04.2026 auf 427,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,76 Prozent gesteigert.

Bei 268,84 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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