|Performance des Investments
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06.04.2026 19:43:13
So lohnend wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen
Am 05.04.2025 war Bitcoin Cash 303,40 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 3,296 BCH. Da sich der Wert eines Coins am 05.04.2026 auf 427,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,76 Prozent gesteigert.
Bei 268,84 USD erreichte der Coin am 08.04.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin Cash am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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