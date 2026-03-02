|Entwicklung des Investments
|
02.03.2026 19:43:13
So lohnend wäre ein Investment in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren gewesen
Bitcoin Cash wurde gestern vor 3 Jahren bei 134,22 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 74,50 Bitcoin Cash. Das Investment hätte nun einen Wert von 32 942,16 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 01.03.2026 auf 442,16 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +229,42 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 268,84 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
