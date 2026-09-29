So lohnend wäre ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Stellar verdienen können.

Stellar notierte am 28.09.2023 bei 0,1142 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8 753,17 XLM. Da sich der Wert eines Coins am 28.09.2026 auf 0,2313 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 024,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102,49 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,4087 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net