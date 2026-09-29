|Krypto-Investment
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29.09.2026 19:43:13
So lohnend wäre ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren gewesen
Stellar notierte am 28.09.2023 bei 0,1142 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8 753,17 XLM. Da sich der Wert eines Coins am 28.09.2026 auf 0,2313 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 024,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 102,49 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,4087 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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