So lohnend wäre eine Binance Coin-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Bei einem frühen Binance Coin-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Binance Coin wurde am 03.02.2025 zu einem Wert von 616,77 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,1621 BNB-Coins. Die gehaltenen Binance Coin wären am 03.02.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 753,75 USD 122,21 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +22,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 533,45 USD und wurde am 10.03.2025 erreicht. Bei 1 310,96 USD erreichte Binance Coin am 07.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net