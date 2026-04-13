|BCH-Performance im Blick
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13.04.2026 19:43:13
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren gewesen
Vor 3 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 128,83 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 77,62 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 12.04.2026 gerechnet (421,05 USD), wäre die Investition nun 32 683,31 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 226,83 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.04.2025 bei 319,16 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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