BCH-Performance im Blick 13.04.2026 19:43:13

So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde Bitcoin Cash bei 128,83 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 77,62 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 12.04.2026 gerechnet (421,05 USD), wäre die Investition nun 32 683,31 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 226,83 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.04.2025 bei 319,16 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1734
0,0056
0,48
Japanischer Yen
187,05
0,6600
0,35
Britische Pfund
0,87
-0,0012
-0,14
Schweizer Franken
0,9215
-0,0014
-0,15
Hongkong-Dollar
9,189
0,0441
0,48
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gespräche zwischen Iran und USA gescheitert: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigen sich am Montag von verschiedenen Seiten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen