|Wachstum oder Verlust?
|
11.03.2026 11:03:13
So lukrativ wäre ein Binance Coin-Investment von vor 5 Jahren gewesen
Am 10.03.2021 kostete Binance Coin 278,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 35,87 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 10.03.2026 23 018,71 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 641,78 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 130,19 Prozent.
Am 08.04.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 553,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: solvertv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1603
|
-0,0003
|
|
-0,02
|Japanischer Yen
|
183,81
|
0,2500
|
|
0,14
|Britische Pfund
|
0,8642
|
-0,0012
|
|
-0,14
|Schweizer Franken
|
0,9028
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,0812
|
0,0025
|
|
0,03