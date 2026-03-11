Wachstum oder Verlust? 11.03.2026 11:03:13

So lukrativ wäre ein Binance Coin-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Binance Coin verdienen können.

Am 10.03.2021 kostete Binance Coin 278,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BNB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 35,87 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 10.03.2026 23 018,71 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 641,78 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 130,19 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte BNB sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 553,34 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1 310,96 USD.

