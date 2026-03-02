|Performance der Investition
|
02.03.2026 11:04:47
So lukrativ wäre ein Ethereum-Investment von vor 3 Jahren gewesen
Am 01.03.2023 wurde Ethereum bei 1 663,23 USD gehandelt. Bei einer ETH-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,012 Ethereum in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von ETH-USD gestern auf 1 938,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 653,90 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 16,54 Prozent gleich.
Am 08.04.2025 fiel ETH auf ein 52-Wochen-Tief bei 1 471,59 USD. Am 22.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
