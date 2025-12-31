BNB-Investition im Blick 31.12.2025 11:03:13

So lukrativ wäre ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren gewesen

Diesen Gewinn hätte ein frühes Investment in Binance Coin gebracht.

Binance Coin wurde am 30.12.2020 zu einem Wert von 38,10 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 262,45 Binance Coin in seinem Depot. Mit dem BNB-USD-Kurs vom 30.12.2025 gerechnet (860,29 USD), wäre die Investition nun 225 780,50 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 225 780,50 USD entspricht einer Performance von +2 157,81 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.03.2025 bei 533,45 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.

