|Rentabler BTC-Einstieg?
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30.03.2026 11:03:13
So lukrativ wäre ein Investment in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen
Am 29.03.2021 kostete Bitcoin 57 637,24 USD. Bei einem BTC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1735 Bitcoin in seinem Depot. Da sich der Wert von Bitcoin am 29.03.2026 auf 66 002,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 451,29 USD wert. Damit wäre die Investition 14,51 Prozent mehr wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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