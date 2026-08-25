Investmentbeispiel 25.08.2026 11:03:15

So lukrativ wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

So lukrativ wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ripple Anlegern gebracht.

Gestern vor 10 Jahren war ein Ripple 0,006097 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XRPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 164 001,91 Ripple. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,481 USD), wäre die Investition nun 242 889,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24 188,99 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XRP am 16.08.2026 bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 3,122 USD.

Redaktion finanzen.net

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