Frühes Investment 20.08.2026 19:43:13

So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre ein Investment in Solana von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Solana Investoren gebracht.

Am 19.08.2023 lag der Kurs von Solana bei 21,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 45,70 Solana. Da sich der Wert von Solana am 19.08.2026 auf 85,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 901,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 290,11 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Solana am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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