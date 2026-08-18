So lukrativ wäre ein Monero-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Am 17.08.2023 lag der Kurs von Monero bei 141,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 7,054 Monero in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 931,69 USD, da Monero am 17.08.2026 415,59 USD wert war. Mit einer Performance von +193,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 30.08.2025 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 258,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net