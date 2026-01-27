So lukrativ wäre ein Monero-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Monero-Investition verdienen können.

Vor 5 Jahren war ein Monero 137,60 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,68 Monero. Die Investition hätte nun einen Wert von 33 414,93 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.01.2026 auf 459,78 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +234,15 Prozent.

Bei 194,95 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 14.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net