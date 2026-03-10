So lukrativ wäre ein Monero-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero Investoren gebracht.

Monero war am 09.03.2021 224,85 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 44,47 XMR. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 158,30 USD, da sich der Wert von Monero am 09.03.2026 auf 340,84 USD belief. Damit wäre das Investment 51,58 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net