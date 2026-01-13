|Investition im Fokus
|
13.01.2026 11:03:13
So lukrativ wäre ein Ripple-Investment von vor 10 Jahren gewesen
Ripple wurde gestern vor 10 Jahren bei 0,005732 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 744 603,94 XRP. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 580 607,79 USD, da Ripple am 12.01.2026 2,052 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35 706,08 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1,791 USD. Bei 3,557 USD erreichte Ripple am 21.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
