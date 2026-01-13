So lukrativ wäre ein Ripple-Investment von vor 10 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Ripple hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Ripple wurde gestern vor 10 Jahren bei 0,005732 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 744 603,94 XRP. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 580 607,79 USD, da Ripple am 12.01.2026 2,052 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35 706,08 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1,791 USD. Bei 3,557 USD erreichte Ripple am 21.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net