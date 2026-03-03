Entwicklung im Fokus 03.03.2026 19:43:13

So lukrativ wäre ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Stellar verdienen können.

Stellar wurde am 02.03.2023 zu einem Wert von 0,087492 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 11 429,60 Stellar. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,1557 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 779,15 USD wert. Mit einer Performance von +77,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XLM am 05.02.2026 bei 0,1470 USD. Bei 0,5023 USD erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

