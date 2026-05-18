|Performance der Anlage
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18.05.2026 11:03:27
So lukrativ wäre eine Bitcoin-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Gestern vor 3 Jahren wurde Bitcoin bei 27 402,02 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,00365 Bitcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282,73 USD, da sich der Wert von Bitcoin am 17.05.2026 auf 77 473,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 182,73 Prozent.
Bei 62 896,90 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg Bitcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 124 774,17 USD.
Redaktion finanzen.net
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