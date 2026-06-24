|Hochrechnung
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24.06.2026 11:03:13
So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren gewesen
Binance Coin wurde gestern vor 5 Jahren bei 296,38 USD gehandelt. Bei einem BNB-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33,74 Binance Coin. Da sich der BNB-USD-Kurs gestern auf 577,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 486,17 USD wert. Damit wäre die Investition 94,86 Prozent mehr wert.
Bei 571,56 USD erreichte BNB am 05.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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