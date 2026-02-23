Krypto-Anlage im Fokus 23.02.2026 19:43:13

So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen

Wer vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitcoin Cash wurde am 22.02.2025 zu einem Wert von 321,06 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,115 BCH-Coins. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 775,95 USD, da Bitcoin Cash am 22.02.2026 570,18 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments +77,60 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1792
-0,0003
-0,03
Japanischer Yen
182,3225
-0,4075
-0,22
Britische Pfund
0,8742
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,913
-0,0004
-0,05
Hongkong-Dollar
9,22
0,0041
0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:28 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zoll-Chaos: US-Börsen mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigt sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen