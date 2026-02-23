So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen

Wer vor Jahren in Bitcoin Cash eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bitcoin Cash wurde am 22.02.2025 zu einem Wert von 321,06 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,115 BCH-Coins. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 775,95 USD, da Bitcoin Cash am 22.02.2026 570,18 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments +77,60 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net