So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 1 Jahr gewesen
Bitcoin Cash wurde am 22.02.2025 zu einem Wert von 321,06 USD gehandelt. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,115 BCH-Coins. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 775,95 USD, da Bitcoin Cash am 22.02.2026 570,18 USD wert war. Damit beträgt die Performance des Investments +77,60 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Am 03.01.2026 stieg Bitcoin Cash auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
