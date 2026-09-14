Lukrative BTC-Investition? 14.09.2026 11:03:15

So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Bitcoin von vor 5 Jahren gewesen

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin gebracht.

Am 13.09.2021 lag der Kurs von Bitcoin bei 45 005,03 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,2222 BTC im Depot. Die gehaltenen Bitcoin wären am 13.09.2026 17 061,02 USD wert gewesen, da der BTC-USD-Kurs bei 76 783,19 USD lag. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70,61 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 58 550,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

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