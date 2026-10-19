LTC-Investition im Fokus 19.10.2026 11:03:13

So lukrativ wäre eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Litecoin Anlegern gebracht.

Am 18.10.2016 kostete Litecoin 3,850 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LTC investiert, befänden sich nun 259,74 Litecoin in seinem Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs vom 18.10.2026 gerechnet (59,06 USD), wäre das Investment nun 15 340,99 USD wert. Mit einer Performance von +1 434,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Am 09.11.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 109,79 USD.

Redaktion finanzen.net

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