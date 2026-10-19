|LTC-Investition im Fokus
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19.10.2026 11:03:13
So lukrativ wäre eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren gewesen
Am 18.10.2016 kostete Litecoin 3,850 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LTC investiert, befänden sich nun 259,74 Litecoin in seinem Portfolio. Mit dem LTC-USD-Kurs vom 18.10.2026 gerechnet (59,06 USD), wäre das Investment nun 15 340,99 USD wert. Mit einer Performance von +1 434,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Am 09.11.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 109,79 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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