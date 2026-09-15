XMR-Investition im Fokus 15.09.2026 11:03:15

So lukrativ wäre eine Investition in Monero von vor 5 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Monero von vor 5 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero Anlegern gebracht.

Am 14.09.2021 kostete Monero 268,85 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 37,20 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 14.09.2026 gerechnet (512,53 USD), wäre das Investment nun 19 063,80 USD wert. Mit einer Performance von +90,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 27.09.2025 erreicht und liegt bei 286,09 USD. Am 14.01.2026 stieg Monero auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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