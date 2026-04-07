So lukrativ wäre eine Investition in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Ripple investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Gestern vor 10 Jahren wurde Ripple bei 0,007141 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 1 400 426,85 Ripple in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 06.04.2026 1 849 677,17 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,321 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 18 396,77 Prozent.

Bei 1,212 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net