Anlage unter der Lupe 20.10.2026 11:03:15

So lukrativ wäre eine Investition in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ripple-Einstieg verdienen können.

Am 19.10.2016 notierte Ripple bei 0,008740 USD. Bei einem XRP-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11 442,25 Ripple in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 911,76 USD, da sich der Wert von Ripple am 19.10.2026 auf 1,303 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14 811,76 Prozent vermehrt.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 26.10.2025 bei 2,646 USD..

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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