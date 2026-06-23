So lukrativ wäre eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Ripple investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.06.2021 wurde Ripple bei 0,5468 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XRP investiert, befänden sich nun 1 828,82 Ripple in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 062,62 USD, da Ripple am 22.06.2026 1,128 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 106,26 Prozent gesteigert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 1,093 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net