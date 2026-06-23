|Krypto-Invest im Blick
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23.06.2026 11:03:15
So lukrativ wäre eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren gewesen
Am 22.06.2021 wurde Ripple bei 0,5468 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XRP investiert, befänden sich nun 1 828,82 Ripple in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 062,62 USD, da Ripple am 22.06.2026 1,128 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 106,26 Prozent gesteigert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 1,093 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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