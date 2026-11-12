So lukrativ wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Solana verdienen können.

Am 11.11.2023 war Solana 56,30 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 17,76 Solana. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 474,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2026 auf 83,01 USD belief. Das entspricht einem Plus von 47,44 Prozent.

Am 06.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 146,79 USD.

Redaktion Finanzen.net