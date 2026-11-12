|SOL-Performance
|
12.11.2026 19:43:14
So lukrativ wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
Am 11.11.2023 war Solana 56,30 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 17,76 Solana. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 474,41 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.11.2026 auf 83,01 USD belief. Das entspricht einem Plus von 47,44 Prozent.
Am 06.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 14.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 146,79 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1054
|
-0,0035
|
|
-0,31
|Japanischer Yen
|
176,67
|
-0,5788
|
|
-0,33
|Britische Pfund
|
0,8354
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9235
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
8,6711
|
-0,0271
|
|
-0,31
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigen sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.