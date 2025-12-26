|Performance im Blick
So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen
Vor 3 Jahren notierte Uniswap bei 5,152 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 1 940,97 Uniswap in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 273,59 USD, da Uniswap am 25.12.2025 5,808 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,74 Prozent zugenommen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte UNI am 08.04.2025 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 15,29 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.
