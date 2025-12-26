Performance im Blick 26.12.2025 11:03:14

So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Uniswap-Einstieg verdienen können.

Vor 3 Jahren notierte Uniswap bei 5,152 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 1 940,97 Uniswap in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 273,59 USD, da Uniswap am 25.12.2025 5,808 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,74 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte UNI am 08.04.2025 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 15,29 USD und wurde am 04.01.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1777
-0,0006
-0,05
Japanischer Yen
184,175
0,5250
0,29
Britische Pfund
0,873
0,0012
0,14
Schweizer Franken
0,9297
0,0020
0,21
Hongkong-Dollar
9,1526
-0,0077
-0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen